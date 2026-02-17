Элитные авто и дома: экс-заместитель скандального военкома Одессы получил подозрение

Источники сообщили, что речь идет о бывшем заместителе Одесского ОТЦК Денисе Галушко.

Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили ему о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины), легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины) и декларировании недостоверной информации (ст. 366-2 УК Украины).

Имущество на десятки миллионов

Согласно данным следствия, в 2020-2022 годах Галушко получил активы на 37,7 млн гривен, что значительно больше его официальных доходов. Он пытался скрыть их, оформляя на родственников.

Экс-заместитель Борисова потратил деньги на недвижимость и автомобили премиум-класса:

Mercedes-Benz GLE 43 AMG

Mercedes-Benz GLS 350d

Mercedes-Benz V-Class

BMW X7

Toyota RAV4 Hybrid

Легализация проверяется в отношении активов в более 17 млн гривен. Кроме того, в декларации за 2023 год он не указал активы на 7,3 млн гривен.

Фото: недвижимость экс-заместителя Борисова (gp.gov.ua)

Кроме того, о подозрении сообщили и родственнице Галушко, которая, по версии следствия, причастна к легализации части имущества и использовании поддельных документов (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Подозреваемые сейчас находятся за пределами Украины, их местонахождение устанавливается.