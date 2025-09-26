За скандального ексвійськкома Одеси Борисова внесли заставу, - джерела

За колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова внесли заставу в розмірі 44 мільйонів гривень.

За час розслідування заставу Борисову загалом зменшили з 402 млн гривень до 44 млн гривень.

Справа Борисова

Скандал навколо одеського воєнкома Євгена Борисова спалахнув навесні 2023 року після повідомлень про можливі хабарі за видачу "білих квитків" для ухилення від мобілізації. За інформацією ЗМІ, за такі послуги нібито просили близько 5 000 євро.

Додатковий резонанс викликало майно сім'ї Борисова в Іспанії: вілла в Марбельї майже за 4 млн євро, оформлена на його матір, а також оренда елітного житла вартістю 5 000 євро на місяць.

Після скандалу Борисова тимчасово відсторонили від посади, щодо нього провели службову перевірку, а ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах війни.

25 грудня 2024 року Борисова затримали в Києві.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Варто зауважити, що в травні 2024 року Борисов мав вийти із СІЗО під заставу, але його повторно затримали правоохоронці, оскільки був ризик втечі підозрюваного за кордон.