Экзит-полы парламентских выборов в Украине 2019

Экзит-пол во время выборов используется для оперативного получения результатов голосования. Данные обнародуются сразу же после закрытия избирательных участков.

Результаты национального экзит-пола на парламентских выборах 2019, оперативные данные из штабов кандидатов, экзит-полы украинских телеканалов будут доступны на РБК-Украина.

Как проводится экзит-пол

Практика экзит-полов широко распространена во всем мире. Это социологическое исследование позволяет спрогнозировать результаты выборов с высокой точностью. В Украине экзит-полы проводятся начиная с парламентских выборов 1998 года.

Сбор информации для экзит-пола проходит на выходе из избирательных участков во всех регионах страны. Представители социологической компании проводят среди граждан опрос, за кого они проголосовали. Процедура является анонимной.

Данные экзит-полов появляются непосредственно в день голосования, в то время как официальный подсчет голосов длится несколько суток.

Таким образом, первые результаты экзит-полов на выборах в Верховную Раду 2019 появятся уже в 20:00 21 июля.

Помимо формирования прогноза о результатах выборов, экзит-пол используется для получения данных о явке избирателей по регионам и в целом по стране.

Результаты экзит-полов также сопоставляются с данными о голосовании на выборах от Центральной избирательной комиссии, т.е. данная процедура выполняет и контрольную функцию в избирательном процессе.

Результаты экзит-полов и рейтинги

На выборах в Украине проводится национальный экзит-пол, также социологические исследования организуют штабы кандидатов и телеканалы.

Результаты экзит-полов появляются сразу после окончания голосования и обновляются по мере поступления информации из регионов в течение нескольких часов.

Перед парламентскими выборами 2019 рейтинг партий возглавляет политическая сила президента Владимира Зеленского “Слуга народа”.

По данным социологического опроса группы “Рейтинг” (8-12 июня 2019), в Верховную раду IX созыва могут пройти 5 партий:

“Слуга народа” (47,1% среди тех, кто определился и точно пойдет голосовать); "Оппозиционная платформа - За життя" (11,1%); Партия "Голос" (8,1%); "Батькивщина" (7,3%); "Европейская Солидарность" (5%);

От 1% до 5% избирателей на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать такие политсилы: “Сила и честь” (4,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,1%), ВО “Свобода” (2,1%), “Украинская стратегия” (1,9%), “Оппозиционный блок” (1,8%), “Самопомич” (1,2%).