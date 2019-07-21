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Опубликованы данные экзит-пола ТСН

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 20:03
Опубликованы данные экзит-пола ТСН
Фото: выборы в Раду (Виталий Носач, РБК-Украина)

Экзит-пол ТСН показывает, что в Верховную раду проходят пять партий

Данные экзит-пола по итогам выборов в Раду, проведенного по заказу ТСН, свидетельствуют, что в парламент проходят пять партий. Результаты были обнародованы в эфире телеканала 1+1. 

По данным экзит-пола на 18:00, на досрочных выборах 21 июля преодолевают следующие политические силы:

  1. "Слуга народа" - 44,4%
  2. "Оппозиционная платформа - За життя"- 12,5%
  3. "Европейская солидарность" - 8,5%
  4. "Батькивщина" - 7,7%
  5. "Голос" - 6,0%

Остальные партии пока набирают меньше 5%.

Экзит-пол для ТСН провели исследовательские компании TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала 1+1.

Отметим, ТСН организовывал экзит-полы в первом и втором туре президентских выборов весной этого года. Их данные были близки к окончательным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией.

Напомним, сегодня Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил об утечке результатов национального экзит-пола. В частности, в институте отметили, что шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина "слила" данные опроса по состоянию на 12:00 на выходе из избирательных участков. Кроме того, в КМИС отметили, что эти данные были получены нечестным путем, а также обвинили СМИ, которые растиражировали информацию, в нарушении украинского законодательства.

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