Эквадор передает личные вещи Ассанжа в США

Эквадор начал передавать Соединенным Штатам Америки часть личных вещей основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые остались в посольстве страны в Лондоне (Великобритания). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Среди вещей Ассанжа - рукописи, юридические и медицинские документы, а также электронное оборудование.

Адвокат Ассанджа заявил, что такой шаг "абсолютно беспрецедентен в истории убежища".

"Эквадор совершает грубое нарушение основных норм института убежища, передавая все личные вещи без разбора в страну, от которой он защищался", - отметил адвокат Айтор Мартинес.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Отметим, 11 апреля в столице Великобритании Лондоне был задержан Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

Кроме того, 1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Основатель Wikileaks после выхода под залог в 2012 году в течение 7 лет скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.