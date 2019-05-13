Прокуратура Швеции возобновила расследование против Ассанжа

Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Прокуратура возобновила предварительное расследование по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах

Прокуратура Швеции возобновила предварительное расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Reuters.

По словам окружного прокурора Евы-Марии Перссон, у ведомства есть основания считать его виновным, передает SVT. Ранее дело было закрыто из-за невозможности вызвать Ассанжа в суд.

При этом в WikiLeaks заявили, что возобновление шведского расследования даст Ассанжу возможность "очистить свое имя".

"С тех пор как Джулиан Ассанж был арестован 11 апреля 2019 года, на Швецию оказывалось значительное политическое давление, чтобы возобновить расследование", - сказал в своем заявлении главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

Напомним, Вестминстерский магистратский суд запросил документы из США по экстрадиции основателя WikiLeaks.

Судья назначил следующее слушание на 30 мая и постановил, что расширенное заседание пройдет 12 июня. Он добавил, что к июню Ассанж должен получить все документы из США. Судья также заявил основателю WikiLeaks, что может согласиться на его экстрадицию в Соединенные Штаты.

11 апреля в Лондоне задержали Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Основатель Wikileaks после выхода под залог в 2012 году в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.