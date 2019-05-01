Ассанж получил тюремный срок

Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Об этом пишет The Daily Beast.

Сообщается, что Ассанжа приговорили к 50 неделям лишения свободы после того, как его признали виновным в нарушении условий выхода под залог. Основатель Wikileaks после выхода под залог в 2012 году в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.

На суде Ассанж принес извинения за нарушение условий выхода под залог. Он пожаловался на депрессию и зубную боль, а также заявил, что "делал лучшее и, возможно, единственное, что мог сделать".

Напомним, ранее американский Минюст заявил, что Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. В Штатах его обвиняют в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.

После задержания в Лондоне стало известно, что власти Эквадора, которые укрывали его в посольстве, отменили решение о выдаче Ассанжу гражданства страны.