Еквадор передає особисті речі Ассанжа в США

Еквадор почав передавати Сполученим Штатам Америки частину особистих речей засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа, які залишилися в посольстві країни в Лондоні (Великобританія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Серед речей Ассанжа - рукописи, юридичні та медичні документи, а також електронне обладнання.

Адвокат Ассанжа заявив, що такий крок "абсолютно безпрецедентний в історії притулку".

"Еквадор робить грубе порушення основних норм інституту притулку, передаючи всі особисті речі без розбору в країну, від якої він захищався", - зазначив адвокат Айтор Мартінес.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що шведська прокуратура запросила у районного суду міста Уппсала ордер на заочний арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Відзначимо, 11 квітня у столиці Великобританії Лондоні був затриманий Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

Крім того, 1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу. Засновник Wikileaks після виходу під заставу у 2012 році протягом 7 років переховувався в посольстві Еквадору у Великобританії, щоб уникнути екстрадиції у Швецію, де його звинуватили у зґвалтуванні.