Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа

Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Если суд примет решение арестовать основателя WikiLeaks, то будет выдан европейский ордер

Шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится на сайте ведомства.

В прокуратуре сообщили, что в случае если суд примет решение арестовать основателя WikiLeaks, то будет выдан европейский ордер на его арест. При этом Перссон указала, что, поскольку Ассанжу также грозит экстрадиция по запросу США, власти Великобритании примут решение в порядке приоритетности.

"Я попросила окружной суд арестовать Ассанжа в его отсутствие по подозрению в изнасиловании", - заявила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мари Перссон.

Напомним, прокуратура Швеции возобновила предварительное расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

11 апреля в Лондоне задержали Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Основатель Wikileaks после выхода под залог в 2012 году в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.