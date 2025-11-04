Экспорт сырой нефти из России резко сократился из-за санкций США, - Bloomberg
Морские поставки российской сырой нефти резко сократились, больше всего с января 2024 года, из-за санкций США против компаний "Лукойл" и "Роснефть".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным отслеживания судов, средние месячные объемы перевозок из российских портов составляли 3,58 млн баррелей в день по состоянию на 2 ноября, что примерно на 190 тысяч баррелей меньше, чем пересмотренный показатель за период до 26 октября.
Падение потоков ударило по нефтяным доходам Москвы, которые упали до самого низкого уровня с августа, на фоне запрета США на сотрудничество с двумя крупнейшими российскими экспортерами "Лукойл" и "Роснефть".
Еженедельно стоимость экспорта в среднем составляла около 1,15 млрд долларов за 7 дней до 2 ноября, что на 27% меньше, чем в предыдущем периоде.
Российские экспортеры продолжают загружать сырую нефть на танкеры, но нефтеперерабатывающие заводы менее охотно принимают эти грузы в свои резервуары для хранения.
Это привело к росту объемов российской сырой нефти, которая хранится в море на танкерах, на 8% с начала сентября и составляет 380 млн баррелей.
Издание отмечает, что вместе Индия, Китай и Турция забирают более 95% российского экспорта нефти морским транспортом, поэтому компенсировать любое значительное сокращение их закупок будет практически невозможно.
Москва, вероятно, захочет продолжать загружать грузы, пока это возможно, даже если они будут оставаться в плавучих хранилищах. Поэтому нефть, хранящаяся в море, станет все более важным показателем влияния последних санкций.
По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 2 ноября 26 танкеров загрузили 21,11 млн баррелей российской сырой нефти. Объем уменьшился по сравнению с предыдущей неделей, когда 34 судна взяли на борт 26,41 млн баррелей.
В среднем за сутки поставки за неделю до 2 ноября упали до 3,02 млн баррелей в день, что является самым низким показателем за последние 10 недель.
Однако некоторые эксперты считают, что перебои поставок российской нефти будут временными.
Санкции против нефтяных компаний России
Напомним, 23 октября президент США Дональд Трамп объявил о новом пакете жестких санкций против российского энергетического сектора. В список ограничений попали нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть" вместе с их дочерними структурами.
Отныне любые финансовые операции с этими компаниями или их подразделениями запрещены.
Уже 27 октября российская нефтяная компания "Лукойл" сообщила о намерении избавиться от своих международных активов после введения санкций со стороны США и ряда других стран.
Украинская разведка зафиксировала существенные убытки России от недавно введенных санкций. По прогнозам, потери государства только от ограничений против нефтяной отрасли могут превысить 50 миллиардов долларов в год.
В частности, китайские нефтепереработчики начали отказываться от закупок российской нефти после санкций США.
Турция также резко сокращает импорт российской нефти.