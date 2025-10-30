Зеленський зробив заяву про ефект санкцій та роль Китаю у війні: що чекає на Росію

Українська розвідка зафіксувала суттєві збитки Росії від нещодавно запроваджених санкцій. За прогнозами, втрати держави лише від обмежень проти нафтової галузі можуть перевищити 50 мільярдів доларів на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Є перші детальні оцінки від розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину. Багато інформації, і на основі цього скорегуємо нашу комунікацію з партнерами в підготовці нових санкцій", - зазначив президент.

За його словами, вже зараз фіксуються суттєві збитки Росії від застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачається, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік.

Утім, президент наголосив, що санкційних кроків партнерів буде ще більше, і Україна вже має відповідні сигнали.

Зеленський підкреслив, що обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни.

"Також налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій, і значну частину наших пропозицій партнери враховують. Дякую за це. Мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, про які ми говорили з європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих минулого тижня", - підкреслив він.

Тим часом керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів Зеленському і щодо настрою та найближчих планів керівництва Китаю в контексті війни Росії проти нашої держави.

"Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну. Будуть відповідні доручення нашим дипломатам на основі інформації про зустрічі, які відбулися цими днями в регіоні. Дякую всім, хто допомагає!", - додав Зеленський.