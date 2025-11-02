Туреччина різко скорочує імпорт російської нафти, - Reuters

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали купувати більше неросійської нафти після останніх санкцій США, Європейського Союзу та Великої Британії, спрямованих проти російського енергетичного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Туреччина, яка є одним із головних покупців російської сирої нафти поряд із Китаєм та Індією, тепер намагається диверсифікувати постачання, щоб уникнути ризиків, пов’язаних із торгівлею сировиною, яка фінансує російську війну проти України.

За інформацією агентства, один із найбільших нафтопереробних заводів країни - SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно придбав чотири партії сирої нафти з Іраку, Казахстану та інших виробників.

Розрахунки Reuters свідчать, що йдеться про від 77 до 129 тисяч барелів на день неросійських поставок. Це означає, що SOCAR зменшить частку російської нафти у своїй роботі, тоді як у вересні та жовтні підприємство майже повністю використовувало російську нафту Urals - близько 210 тисяч барелів на добу.

Один із нових вантажів - казахстанська нафта KEBCO, схожа за якістю на Urals, але не підпадає під санкційні обмеження. До цього SOCAR імпортував лише одну партію цієї марки за рік.

Ще один великий турецький нафтопереробний завод - Tupras - також збільшує закупівлі неросійських сортів нафти, зокрема іракських. За словами джерел, компанія розглядає можливість повної відмови від імпорту російської сировини на одному зі своїх заводів, аби зберегти можливість експорту палива до ЄС без порушення санкцій.

Цього року Tupras уже розширила географію постачання, закупивши першу партію нафти з Бразилії та очікуючи ще одну - з Анголи.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, у листопаді Туреччина планує отримати близько 141 тисячі барелів іракської нафти на добу, що значно більше, ніж у жовтні (99 тисяч барелів) і вище середнього показника року (80 тисяч барелів).

У період із січня по жовтень Туреччина імпортувала близько 669 тисяч барелів сирої нафти на день, із яких 47% припадало на Росію.

Для порівняння, торік цей показник становив 580 тисяч барелів на добу, а частка російської нафти була навіть більшою - 333 тисячі барелів на день.