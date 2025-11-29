Экспорт нефти остановлен. Морские дроны вывели из строя терминал в Новороссийске
Морские беспилотники атаковали и полностью вывели из строя причальное устройство Морского терминала КТК в Новороссийске, отгрузка нефти остановлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ТАСС.
Отмечается, что утром 29 ноября в результате атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума получил значительные повреждения выносное причальное устройство, оно не подлежит восстановлению.
"По введенному капитаном морского порта Новороссийск распоряжению грузовые операции и другие операции были приостановлены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет", - отметили в компании.
Сообщается, что на момент взрыва системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.
В КТК добавили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, а отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БПЛА.
Что предшествовало
Напомним, ранее Силы обороны и СБУ атаковали Новороссийск в РФ. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль.
Также ранее Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября нанесли удар по пункту базирования кораблей ВМФ России "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Украинские ракеты и ударные дроны при этом атаковали и повредили портовую инфраструктуру в городе и нефтяной терминал "Шесхарис".
"Шесхарис" - крупный нефтяной терминал в порту Новороссийска, который принадлежит компаниям "Транснефть" и "Роснефть". За месяц терминал обрабатывает 35-40 крупных танкеров - то есть не менее 3,5-4,5 млн тонн сырой нефти или до 20% морского экспорта России.
Впоследствии стало известно, что Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти после ночной атаки дронов. В самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за удара по Новороссийску мировые цены на нефть выросли на 3%, а в целом украинский удар остановил 2% поставок мирового объема нефти.