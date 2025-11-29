ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Экспорт нефти остановлен. Морские дроны вывели из строя терминал в Новороссийске

Суббота 29 ноября 2025 11:52
UA EN RU
Экспорт нефти остановлен. Морские дроны вывели из строя терминал в Новороссийске Фото: морские дроны вывели из строя терминал в Новороссийске (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Морские беспилотники атаковали и полностью вывели из строя причальное устройство Морского терминала КТК в Новороссийске, отгрузка нефти остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ТАСС.

Отмечается, что утром 29 ноября в результате атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума получил значительные повреждения выносное причальное устройство, оно не подлежит восстановлению.

"По введенному капитаном морского порта Новороссийск распоряжению грузовые операции и другие операции были приостановлены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет", - отметили в компании.

Сообщается, что на момент взрыва системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

В КТК добавили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, а отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БПЛА.

Что предшествовало

Напомним, ранее Силы обороны и СБУ атаковали Новороссийск в РФ. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль.

Также ранее Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября нанесли удар по пункту базирования кораблей ВМФ России "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Украинские ракеты и ударные дроны при этом атаковали и повредили портовую инфраструктуру в городе и нефтяной терминал "Шесхарис".

"Шесхарис" - крупный нефтяной терминал в порту Новороссийска, который принадлежит компаниям "Транснефть" и "Роснефть". За месяц терминал обрабатывает 35-40 крупных танкеров - то есть не менее 3,5-4,5 млн тонн сырой нефти или до 20% морского экспорта России.

Впоследствии стало известно, что Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти после ночной атаки дронов. В самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за удара по Новороссийску мировые цены на нефть выросли на 3%, а в целом украинский удар остановил 2% поставок мирового объема нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА ВМС Украины Российская Федерация
Новости
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает