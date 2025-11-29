Экспорт нефти остановлен. Морские дроны вывели из строя терминал в Новороссийске

Морские беспилотники атаковали и полностью вывели из строя причальное устройство Морского терминала КТК в Новороссийске, отгрузка нефти остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ТАСС.

Отмечается, что утром 29 ноября в результате атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума получил значительные повреждения выносное причальное устройство, оно не подлежит восстановлению.

"По введенному капитаном морского порта Новороссийск распоряжению грузовые операции и другие операции были приостановлены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет", - отметили в компании.

Сообщается, что на момент взрыва системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

В КТК добавили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, а отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БПЛА.