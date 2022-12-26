Експерт оцінив шанси окупантів захопити Бахмут

Бахмут став не просто військовою ціллю росіян, він має символічне та політичне значення для країни-агресора. Тож загарбники можуть як відчайдушно прориватися у місто, так і зупинитися, коли зрозуміють недоцільність просування далі.

Він оцінив шанси росіян щодо захоплення Бахмуту як 50 на 50. За його словами, окупанти вже так давно б'ються за місто, що вже складно зрозуміти, що вони хочуть.

"Моя думка: з огляду на те, що Бахмут не є видатним військовим пунктом, він є більше політичним, тут може спрацювати таке поняття як людський фактор. Тобто в певний момент росіяни можуть зупинитися у зв'язку з недоцільністю просування далі. Або навпаки: вони можуть відчайдушно рватися вперед, щоби прорватися. Це все впирається в людський фактор", - сказав експерт.

Окрім того, Грабовський зазначив, що є ймовірність того, що Бахмут потрібен росіянам, аби вийти в район Часового Яру з водогоном, від якого потім відновити водопостачання в Донецьк.

"Технічно Бахмут для них важливий з огляду на те, що він прикриває два напрямки - на Слов'янськ і на Костянтинівку. І взявши Бахмуту, вони можуть просуватися далі, на захід", - додав він.