Гарячі точки. Що відбувається біля Бахмуту, Авдіївки та Вугледару, де РФ хоче прорватися

Російські війська не полишають своїх спроб прорвати українську оборону на Бахмутському напрямку. Інтенсивні бої також ведуться і в районі Авдіївки та Вугледару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Бахмут

"Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону в районі Бахмута. Цієї доби він наносив близько 225 ударів різного типу артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню. Було більш як 28 боєзіткнень. Противник втратив понад 90 людей вбитими й більше ніж 100 пораненими тільки в боях на Бахмутському напрямку", - розповів Череватий.

За його словами, росіяни докладають всіх зусиль, щоб прорвати нашу оборону біля Бахмуту, але безрезультатно, окупанти продовжують зазнавати втрат.

Авдіївка та Вугледар

"Там фактично така ж інтенсивність боїв. Це другий за напругою напрямок українського Донбасу, де ворог постійно, застосовуючи всі засоби, намагається прорватися. Але системно має втрати й не здатний це зробити", - зазначив Череватий.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що окупанти іноді проривалися на околиці Бахмута, але їх вибили українські захисники.

Також повідомлялося, що кілька днів тому росіяни втратили кілька позицій під Бахмутом.

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