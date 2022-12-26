Эксперт оценил шансы оккупантов захватить Бахмут

Бахмут стал не просто военной целью россиян, он имеет символическое и политическое значение для страны-агрессора. Так что захватчики могут как отчаянно прорываться в город, так и остановиться, когда поймут нецелесообразность продвижения дальше.

Он оценил шансы россиян по захвату Бахмута как 50 на 50. По его словам, оккупанты уже так давно бьются за город, что уже сложно понять, что они хотят.

"Мое мнение: учитывая, что Бахмут не является выдающимся военным пунктом, он более политический, здесь может сработать такое понятие как человеческий фактор. То есть в определенный момент россияне могут остановиться в связи с нецелесообразностью продвижения дальше. Или наоборот: они могут отчаянно рваться вперед, чтобы прорваться. Это все упирается в человеческий фактор", - сказал эксперт.

Кроме того, Грабовский отметил, что есть вероятность того, что Бахмут нужен россиянам, чтобы выйти в район Часового Яра с водопроводом, от которого затем возобновить водоснабжение в Донецк.

"Технически Бахмут для них важен, учитывая, что он прикрывает два направления - на Славянск и на Константиновку. И взяв Бахмуту, они могут продвигаться дальше, на запад", - добавил он.