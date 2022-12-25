Наступ росіян під Бахмутом видихнувся, - ISW

Швидкість просування російських військ у районі Бахмута сповільнилася останніми днями. Військори з РФ визнали, що ЗСУ відтіснили частини угруповання "Вагнера" на позиції, які вони обіймали кілька днів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики підрахували, що у листопаді та грудні російські війська зробили менше загальних наступів у районі Бахмута порівняно з жовтнем.

Російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу, вважають експерти.

Росіяни нині немає необхідного запасу артилерійських боєприпасів підтримки великомасштабних наступальних операцій.

Повідомлення про важкі втрати найманців "Вагнера" в районі Бахмута останніми тижнями також, ймовірно, вплинули на нинішні оперативні можливості російських сил у цьому районі, пишуть аналітики.

Нестача особового складу та боєприпасів російської армії, ймовірно, не дозволить їй підтримувати нинішній високий темп наступальних операцій у районі Бахмута у найближчій перспективі. Російські війська раніше виділяли значні ресурси для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська навесні та влітку 2022 року. Кульмінацією російських військ стало захоплення Лисичанська на початку липня, але вони не змогли захопити сусідній Сіверськ та Слов'янськ.

Зацикленість російських військових на проведенні кампанії з великим виснаженням для досягнення тактичних цілей із захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська зрештою підірвала здатність російських збройних сил досягти своєї більшої оперативної мети — оточити українські сили вздовж траси E40 і зрештою вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Дорогий наступ Росії на Бахмут також може підірвати її здатність переслідувати довгострокові цілі на Донбасі, зазначають в ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW

Українська розвідка продовжує припускати, що російські військові не дотримуються належних командних структур чи процедур.

Російські війська продовжували проводити обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Кремінна-Сватове.

Російські війська продовжували вести наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.

Російські спецпідрозділи, ймовірно, веде розвідку дельти Дніпра для вивчення української оборони у правобережній Херсонській області.

Російські сили завдали удару по житловому району Херсона з реактивної системи залпового вогню.

РПЦ попросила Кремль про звільнення від мобілізації для свого духовенства, попри те, що затято підтримала війну.

Російські офіційні особи планують вивезти дітей з Горлівки до Білорусі, можливо, як схему депортації українських дітей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що окупанти іноді проривалися на околиці Бахмута, але їх вибили українські захисники.

Також повідомлялося, що кілька днів тому росіяни втратили кілька позицій під Бахмутом.

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