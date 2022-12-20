Росіяни за добу втратили декілька позицій під Бахмутом: карти боїв

Контрнаступ на сході Харківської і заході Луганської областей

Російські війська 18 і 19 грудня продовжили обмежені контратаки з метою повернення втрачених позицій на лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Стельмахівки (15 км на захід від Сватового) між 18 і 19 грудня. Також там заявили, що російські війська намагалися атакувати українські позиції в районі Кремінної біля Червонопопівки (5 км на північ від Кремінної), Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), Григорівки, Серебрянки та Білогорівки, що приблизно за 10 км на південь від Кремінної.

Міністерство оборони Росії (МО) повідомило, що російська артилерія завдала удару по зосередженню українських сил поблизу Діброви (5 км на південний захід від Кремінної), що вказує на те, що українські війська могли просунутися в цей район. Російські військові блогери відзначили погані умови для російських військ на лінії Сватове-Кремінна та зазначили, що російські солдати, дислоковані поблизу Сватового, страждають від захворювань, пов’язаних із поганою гігієною та ненаданням першої допомоги в холодних і сирих умовах. Інший російський військовий блогер заявив, що південна частина лінії Сватове-Кремінна "непрохідна" через багнюку та туман.

Російські джерела стверджують, що українські війська завдали ударів по російських тилах у Луганській області. 18 грудня у так званій "ЛНР" заявили, що українські війська випустили три ракети HIMARS по Щастю, приблизно за 15 км на північ від Луганська вздовж траси H21. Центр "Український опір" повідомив, що 16 грудня в результаті удару по Щастю було ліквідовано 16 російських військовослужбовців і знищено 12 одиниць техніки. Російські джерела також стверджували, що українські сили завдали ударів HIMARS по Сватовому, а також по Новоселівці та Алчевську (обидва міста на південний захід від Луганська та під контролем так званої "ЛНР" з 2014 року) між 18 і 19 грудня.

Бої на Донбасі

Повідомляється, що російські війська втратили позиції на південь від Бахмута 18 грудня та продовжували наземні атаки в цьому районі 18 і 19 грудня. Російський військовий кореспондент, як повідомляється, перебував у підрозділі, який воював на південь від Бахмуту, 18 грудня визнав, що українським силам вдалося вибити російські війська з невказаних позицій, за які вони воювали "всю осінь". Оперативне угруповання Об'єднаних сил України повідомило, що українські війська за добу відкидають п'ять-сім російських диверсійно-розвідувальних груп поблизу Бахмута.

У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжували безуспішні наземні атаки на сам Бахмут, на північний схід від Бахмута в районах Верхньокам'янського (30 км на північний схід), Виїмки (22 км на північний схід), Веселого (16 км на північний схід), Бахмутського (7 км на північний схід) і Підгороднього (3 км на північний схід), а також на південь від Бахмута в районі Кліщіївки (7 км на південний захід) та Андріївки (10 км на південний захід).

Російські військові блогери стверджували, що бійці ПВК "Вагнера" ведуть бої на південь від Бахмута та в промисловій зоні самого Бахмута, в тому числі на південно-східній околиці Бахмута. На відео з геолокацією, опублікованому 19 грудня, видно, як український безпілотник-розвідник наводить артилерійські удари по російських позиціях на вулиці Федора Максименка на східній околиці Бахмута.

18 і 19 грудня російські війська продовжували наземні обстріли західних околиць Донецька. У Генштабі України заявили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Олександрополя (15 км на північ від Авдіївки), Первомайського, Красногорівки та Невельського (усі на північно-західній околиці м. Донецька), а також Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки (усі на південно-західній околиці м. Донецька).

Російські військові блогери повідомили про бойові дії в багатьох із тих самих районів і висвітлили операції 11-го гвардійського полку так званої "ДНР" і батальйону "Сомалі" в районах Пісків і Первомайського на північний захід від Донецька. Російські джерела також широко стверджували, що російські війська прорвали українську оборону в центрі Мар’їнки 18 грудня і просуваються далі на захід 19 грудня. Російські джерела стверджували, що захоплення росіянами Мар’їнки дозволить російським військам обійти Вугледар на південному заході та просунутися на північний захід у напрямку Курахового, яке, як повідомляється, є основним українським транспортним вузлом і залізничною лінією.

Російський військовий блогер, зокрема, стверджував, що українські війська витіснили російські частини з позицій у Побєді та встановили контроль над опорними пунктами на південь від Мар’їнки. Російські джерела стверджували, що 18 і 19 грудня українські війська здійснили обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на південний захід від Донецька в районі Вугледара. Російські війська продовжували регулярні обстріли в районі міста Авдіївка-Донецьк, а також на заході Донецької та сході Запорізької областей.

Ситуація на півдні Україні

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська відводять деякі елементи з районів уздовж східного (лівого) берега річки Дніпро в Херсонській області. Начальник українського Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрі 19 грудня заявив, що російські війська продовжують зводити оборону на сході Херсонської області та намагаються відвести основні підрозділи з українського артилерійського полігону вздовж Дніпра. Однак російська артилерія має таку саму дальність, що й українська, і виведення російських сил із зони радіусу дії української артилерії також перешкоджатиме російським військам завдати удару через річку Дніпро за допомогою існуючих систем озброєння.

Радник Херсонської обласної військової адміністрації України Сергій Хлань заявив, що російські війська скоротили свою присутність у Новій Каховці, але незрозуміло, чи російські війська повністю відходять із населеного пункту. Єрі повторив попередження українських офіційних осіб 19 грудня про те, що російські сили можуть проводити інформаційну операцію, щоб заманити українські сили в пастку на східному (лівому) березі річки Дніпро з неправдивими заявами про відхід. Російські сили навряд чи зможуть успішно імітувати відхід, якщо українські сили не виявлять обман, як раніше оцінювало ISW.

Російські сили продовжували обстрілювати райони на західному (правому) березі річки Дніпро, включаючи місто Херсон та його околиці. Українське джерело повідомило про вибухи в Чаплинці (69 км на південь від річки Дніпро на трасі T2202 Нова Каховка). -Армянське шосе).

Українські війська продовжували завдавати ударів по зосередженню російських військ у тилових районах Запорізької області, оскільки російські війська продовжують зміцнювати та створювати оборону в цьому районі. 19 грудня український Генштаб повідомив, що нещодавні українські удари по російських військах у Бердянську, Токмаку та Пологах поранили понад 150 військовослужбовців та знищили 10 одиниць техніки та склад боєприпасів. Генштаб України також повідомив, що українські удари по російських військах у невстановлених районах Запорізької області 16 грудня призвели до поранень понад 150 військовослужбовців та знищення 10 одиниць техніки та двох складів боєприпасів.

Російський окупаційний чиновник Володимир Рогов заявив, що мобілізовані російські війська прибули до Бердянська для навчання та оборони окупованої Запорізької області, а український Генштаб повідомив, що російські війська збільшують свою чисельність у Мелітопольському районі. Мер українського Мелітополя Іван Федоров поділився зображенням протитанкової оборони "зуби дракона" в житловому кварталі Мелітополя та заявив, що російські війська два дні поспіль розміщують їх у місті.

Російські джерела заявили, що Україна проводить інформаційну операцію з дестабілізації окупованого Криму. 18 грудня російські військові блогери заявили, що СБУ дала вказівку українцям повідомити сім’ї про необхідність покинути Крим до 15 січня 2023 року, оскільки "досягнуто домовленості" щодо здачі Криму. Військові блогери закликали росіян не піддаватися інформаційній операції та паніці. Інший російський військовий блогер позширив кадри президента України Володимира Зеленського 18 грудня, стверджуючи, що Зеленський пообіцяв наступ на Крим, і процитував Зеленського, який обіцяв український наступ на Крим і сказав, що він хотів би відвідати (імовірно звільнений) півострів влітку 2023 року. Геолокаційні кадри, опубліковані в Інтернеті 17 грудня, показують, що Сакська ТЕС у Криму горить з невідомої причини, що може сприяти паніці Росії щодо безпеки Криму, якщо російські джерела звинувачуватимуть Україну у пожежі незалежно від причини пожежі.