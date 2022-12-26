Експерт оцінив можливість нового наступу росіян після Нового року

За його словами, питання полягає у тому, що Україна не знає, наскільки росіяни вважають себе готовими для проведення нового наступу.

"Циклічне навчання - це навчання, яке застосовувалося до мобілізованих - росіяни вже фактично завершують. Якщо вони не будуть проходити більш детальне тренування - що, власне, вимагає ситуація, але вони, як правило, цього не роблять - то вони можуть в лютому чи в березні щось зробити. Це якщо говорити про ту кількість військ, які в них є реально", - сказав Грабовський.

При цьому важливим питанням залишаються логістичні можливості. Експерт зазначає, що росіяни десять місяців збирали двохсоттисячне угруповання за абсолютно тепличних умов, які були для них до 24 лютого.

"Чи зможуть вони зараз, в умовах, коли ситуація для них стала значно складніша, провести такий логістичний маневр? Чи зможуть вони зараз накопичити потрібну кількість матеріальних засобів, боєприпасів, пального, щоби проводити якісь серйозні наступальні операції? З цим усім вони можуть не встигнути", - сказав він.

Щодо можливості проведення тактичних дій, то, на думку Грабовського, окупанти цілком можуть собі дозволити проводити якісь наступальні дії, прориви.

"Наприклад, у районі Сватово, куди вони зараз згрібають техніку. Вони можуть намагатися проявляти якусь певну активність на південному напрямку, в район Мелітополя - Токмака противник також зганяє техніку та людей. Про такі наступи ми можемо говорити, що вони реальні. Але в щось більш суттєве складно повірити", - додав він.