Загроза з Білорусі. Чи переміщає ворог сили до кордонів: відповідь ДПСУ

На кордонні з Білоруссю ситуація залишається контрольованою. Переміщення техніки чи військ по той бік не помічається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Наразі ситуація по кордону з Білоруссю лишається контрольованою. Ми не відмічаємо якогось переміщення техніки або військовослужбовців по той бік кордону. Звісно, що Білорусь посилила свій кордон з нашою країною і там про це говорили, пояснюючи нібито "загрозою" з нашого боку", - розповів Демченко.

За його словами, ті підрозділи, які були кинуті в Білорусі на посилення кордону, там так і залишаються і не змінюється ні їхня кількість, ні характер дій.

"Але, увага України більше прикута до дій вглиб території Білорусі. Там відбуваються спільні навчання підрозділів Білорусі і Росії. Нещодавно ж РБ здійснювала раптову перевірку боєготовності своїх підрозділів. Ну і власне так зване їхнє розгортання військ "Союзної держави", - зазначив Демченко.

Він звернув увагу, що останнім часом ми бачимо такі нагнітання ситуації, здійснює і Білорусь, і Росія.

"Таким чином вони намагаються демонструвати, що до чогось готуються, аби стримувати певну кількість українських сил на цьому напрямку, щоб ми не перемістили їх на більш важливі, де ведуться бої. Україна, звісно, ніколи не виключала того, що з Білорусі знову можуть піти війська, чи то Росії, ну і самі росіяни тиснуть на Білорусь, для того, щоб вона залучилася до відкритої війни проти України", - пояснив Демченко.

Він акцентував, що Білорусь по суті вже є учасницею цієї війни, оскільки надає росіянам для ведення агресії свою територію та повітряний простір.

"Наша головна задача - бути готовими. Ми розуміємо всі загрози. На цей момент ударного угрупування, яке було б готове здійснити вторгнення, його немає", - підсумував Демченко.

Нагадаємо, сьогодні українське командування повідомило про те, що в Білорусі три батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з нашою країною.

Додамо, аналітики ISW вважають, що нарощування російської присутності в Білорусі мають більше сенсу як частину підготовки до нового наступу, ніж як частина поточних навчань і тренувань, але, як і раніше, немає свідчень того, що Москва активно готує ударне угруповання в Білорусі.

Втім, напередодні глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою.