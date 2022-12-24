Загроза вторгнення з території Білорусі низька, - Буданов
На сьогоднішній день ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю начальника ГУР МО Кирила Буданова The New York Times.
Буданов зазначив, що повністю відкидати можливість такого наступу не можна, але зараз немає даних, які б підтверджували ймовірність загрози. За його словами, російські війська в Білорусі не вибудовані в штурмові порядки, а з навчальних таборів мобілізованих відправляють воювати на схід України. Також для проведення атаки на полігонах не вистачає бронетехніки.
Однак росіяни не полишають спроб зробити видимість підготовки до атаки. Так, вони використовували радянський метод: саджали солдатів в потяги і направляли їх до кордону з Україною, повертаючи їх потім назад на позиції. Такі маневри Буданов називає "каруселями".
Нагадаємо, що навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах.
А в Офісі президента заявляли, що російські пропагандисти всіма силами намагаються вкинути в український простір нову тезу про майбутній наступ з Білорусі. Це робиться навмисно, щоб "впливати на нерви", дослухатися до таких пліток не варто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.