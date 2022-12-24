Загроза вторгнення з території Білорусі низька, - Буданов

Буданов зазначив, що повністю відкидати можливість такого наступу не можна, але зараз немає даних, які б підтверджували ймовірність загрози. За його словами, російські війська в Білорусі не вибудовані в штурмові порядки, а з навчальних таборів мобілізованих відправляють воювати на схід України. Також для проведення атаки на полігонах не вистачає бронетехніки.

Однак росіяни не полишають спроб зробити видимість підготовки до атаки. Так, вони використовували радянський метод: саджали солдатів в потяги і направляли їх до кордону з Україною, повертаючи їх потім назад на позиції. Такі маневри Буданов називає "каруселями".