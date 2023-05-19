Експерт назвав головні міфи довкола російських "Кинжалів"

Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап зазначив, що гіперзвуковою називають таку ракету, що летить по траєкторії, маневрує на цій траєкторії та влучає в об'єкт з гіперзвуковою швидкістю. Це швидкість, що у п'ять і більше разів перевищує швидкість звуку, її також називають швидкість Маха.

Так, спочатку "Кинжал" підіймає у небо його носій - літак МіГ-31К.

"Після запуску у неї включається свій двигун, вона набирає швидкість, але дані щодо її швидкості різняться. У Росії кажуть, що вона нібито досягає 10 Махів. Проте в це ніхто не вірить. На форумах російських фанатиків йдеться, що вона реально набирає максимум 5 - 5 з чимось Махів. У цей час вона не має зв'язку ні з GPS, ні з ГЛОНАСС", - пояснив Криволап.

При цьому ракета не зберігає таку швидкість під час усього польоту. Їй необхідно загальмувати для того, щоб приєднатися до навігації та прицілитись. Криволап додав, що на таких швидкостях це неможливо зробити зовсім вдало, тому і немає підтверджень високої точності "Кинжалів". Коли ракета уже йде до землі за балістичною траєкторією, її швидкість складає, за різними оцінками, від 1,5 до 2,5 Махів.

"Тобто це не є вже гіперзвуковою швидкістю. Для Patriot це взагалі не швидкість, його протиракети швидші", - зауважив експерт.

Додамо, що, за різними даними, РФ має шість справних МіГів, які здатні нести "Кинжали". Зважаючи на те, що один МіГ може нести лише одну таку ракету, це дозволяє оцінити, який максимальний залп противник здатний випустити за одну атаку.