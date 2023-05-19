Эксперт назвал главные мифы о российских "Кинжалах"

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап отметил, что гиперзвуковой называют такую ракету, которая летит по траектории, маневрирует на этой траектории и попадает в объект с гиперзвуковой скоростью. Это скорость, которая в пять и более раз превышает скорость звука, ее называют скорость Маха.

Так, сначала "Кинжал" поднимает в небо его носитель - самолет МиГ-31К.

"После запуска в нее включается свой двигатель, она набирает скорость, но данные по ее скорости отличаются. В России говорят, что она якобы достигает 10 Махов. Однако в это никто не верит. На форумах российских фанатиков говорится, что она реально набирает максимум 5 - 5 с чем Махов. В настоящее время она не имеет связи ни с GPS, ни с ГЛОНАСС", - пояснил Криволап.

При этом ракета не сохраняет такую скорость во время всего полета. Ей необходимо затормозить, чтобы присоединиться к навигации и прицелиться. Криволап добавил, что на таких скоростях это невозможно сделать совсем удачно, потому и нет подтверждений высокой точности "Кинжалов". Когда ракета уже идет к земле по баллистической траектории, ее скорость составляет, по разным оценкам, от 1,5 до 2,5 Махов.

"То есть это не уже гиперзвуковая скорость. Для Patriot это вообще не скорость, его противоракеты быстрее", - отметил эксперт.

Добавим, что, по разным данным, у РФ есть шесть исправных МиГов, которые способны нести "Кинжалы". Ввиду того, что один МиГ может нести только одну такую ракету, это позволяет оценить, какой максимальный залп противник способен выпустить за одну атаку.