Ексміністра енергетики Галущенка затримали при спробі виїзду з України, - джерела

За даними джерел, Галущенка, який фігурує у справі "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці, затримали при спробі виїзду з України.

Інші деталі затримання наразі невідомі.

Оновлено 12:15

У НАБУ підтвердили, що сьогодні під час перетину державного кордону детективи затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

"Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом", - повідомили в Бюро.