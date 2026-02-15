Экс-министра энергетики Галущенко задержали при попытке выезда из Украины, - источники

В ночь на 15 февраля НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко. Он пытался выехать за границу.
Об этом РБК-Украина сообщили источники.
По данным источников, Галущенко, который фигурирует в деле "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике, задержали при попытке выезда из Украины.
Как отмечают джелера, пограничники имели запрос от НАБУ и САП по Галущенко для получения информации в случае его попытки пересечь границу
Другие детали задержания пока неизвестны.
В НАБУ подтвердили, что сегодня при пересечении государственной границы детективы задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
"Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда. Детали позже", - сообщили в Бюро.
Напомним, в ноябре прошлого года в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".
Следствие установило деятельность организованной группы, которая, по версии правоохранителей, влияла на решения в государственном энергетическом секторе, в частности в АО "НАЭК "Энергоатом", и требовала от контрагентов неправомерную выгоду в размере 10-15% от стоимости контрактов.
Среди фигурантов дела - чиновники и бизнесмены, в частности член НКРЭКУ Сергей Пушкарь, бизнесмен Тимур Миндич, бывший исполнительный директор по физической защите "Энергоатома" Дмитрий Басов и экс-заместитель председателя ФГИУ Игорь Миронюк.
По данным следствия, участники схемы влияли на кадровые решения, закупки и финансовые операции предприятия.
В деле также фигурировал бывший министр энергетики Герман Галущенко.
Впоследствии Галущенко, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, уволили с должности 323 голосами. Вместе с ним депутаты отправили в отставку тогдашнего министра энергетики Светлану Гринчук.
21 ноября Галущенко, по данным источников РБК-Украина, побывал на допросе в НАБУ.
