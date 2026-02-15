Экс-министра энергетики Галущенко задержали при попытке выезда из Украины, - источники

По данным источников, Галущенко, который фигурирует в деле "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике, задержали при попытке выезда из Украины.

Как отмечают джелера, пограничники имели запрос от НАБУ и САП по Галущенко для получения информации в случае его попытки пересечь границу

Другие детали задержания пока неизвестны.

Обновлено 12:15

В НАБУ подтвердили, что сегодня при пересечении государственной границы детективы задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

"Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда. Детали позже", - сообщили в Бюро.