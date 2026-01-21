Ексмеру Одеси Труханову змінили запобіжний захід

Печерський районний суд Києва 21 січня скасував колишньому меру Одеси Геннадію Труханову домашній арешт у якості запобіжного заходу. Його змінили на особисте зобов'язання.

Зазначається, що суд змінив колишньому меру Одеси домашній арешт на запобіжне зобов'язання у рамках справи про службову недбалість, яка призвела до загибелі людей. Разом із Трухановим під суд в цій справі потрапили ще дев'ять посадовців Одеси - його заступники, керівники департаментів та комунального підприємства.

Як повідомив адвокат Труханова, разом зі зміною запобіжного заходу суд наказав зняти з ексмера й електронний браслет.

Цікаво, що 10 грудня 2025 року Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому меру Одеси. За рішенням суду, Труханов повинен був і далі перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, 28 жовтня 2025 року джерела РБК-Україна повідомили про те, що колишньому меру Одеси Геннадію Труханову вручили підозру у службовій недбалості. За версією слідства, Труханов не вжив належних заходів під час повені в Одесі 30 вересня, що призвело до загибелі щонайменше 10 осіб.

Під час засідання суду 31 жовтня колишньому меру Одеси обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його зобов'язали носити електронний браслет. З того моменту попри звернення захисту ексмера запобіжний захід не переглядався.

