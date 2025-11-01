Справа Труханова. Чим відомий ексмер Одеси і за що його посадили під домашній арешт

31 жовтня в Печерському районному суді відбулося попереднє засідання у справі екс-мера Одеси Геннадія Труханова. Провадження стосується службової недбалості, і поки в суді розглядатимуть справу по суті, Труханов має перебувати під домашнім арештом.

У чому підозрюють колишнього міського голову Одеси і за що його позбавили громадянства, - в матеріалі РБК-Україна.

Кар'єрні сходи Труханова

Геннадій Труханов народився в Одесі, закінчив Одеське вище артилерійське командне училище імені Фрунзе у званні лейтенанта. Пізніше закінчив Київський національний університет внутрішніх справ і отримав науковий ступінь кандидата психологічних наук в Одеському національному університеті імені Мечникова.

З 1986 по 1992 рік проходив службу в Північно-Кавказькому військовому окрузі, закінчивши її у званні капітана. З 1992 року фактично 20 років майбутній мер Одеси будував кар'єру на охоронних підприємствах і на різних чиновницьких посадах - був директором охоронної компанії "Капітал & Ко", радником гендиректора ТОВ "Лукойл Україна", помічником-консультантом у Верховній Раді, заступником гендиректора ТОВ "Бруклін-Київ".

При цьому, у 2005 році Труханов балотувався до Одеської міської ради, а в 2010 році очолив фракцію Партії регіонів у міськраді Одеси. У 2012 році за підсумками виборів пройшов до Верховної Ради від тієї ж партії. Після Революції гідності Труханов вийшов із Партії Регіонів, а вже в травні 2014 року переміг на виборах мера Одеси. У 2015 році його переобрали - він набрав понад 50% голосів. При цьому, у 2016 році противники Труханова розбили під мерією наметове містечко з вимогою його відставки, але в ніч на 26 квітня на містечко напали.

У 2020 році Труханов знову пішов на вибори, цього разу від партії "Довіряй ділам" і посів перше місце, обійшовши представника від ОПЗЖ і Євросолідарності. 14 жовтня 2025 року стало відомо, що президент Володимир Зеленський позбавив Труханова громадянства через підозри про наявність у нього російського паспорта. У зв'язку з цим його достроково відсторонили від посади міського голови. Його обов'язки тепер виконує секретар Одеської міськради. Також Зеленський утворив Одеську міську військову адміністрацію і призначив її керівником колишнього голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

Скандали Труханова

Геннадій Труханов за час своєї роботи міським головою не раз потрапляв у різні кримінальні скандали. У 2018 році НАБУ і САП звинуватили Труханова в тому, що за два роки до цього він з іншими чиновниками заволодів коштами з міського бюджету в сумі 185 млн грн під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною вартістю. Сам же Труханов свою провину заперечує, вважає справу політично вмотивованою і серед зацікавлених у цьому осіб називає колишнього голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. 2020 року суд виправдав усіх обвинувачених у цій справі.

У 2016 році опублікували Панамський архів, згідно з яким Труханов нібито володіє більш ніж 20 підприємствами через офшори на Віргінських островах, водночас вказаний як громадянин РФ. У СБУ почали розслідування цього факту, але тоді не знайшли підтвердження наявності у Труханова російського громадянства.

Труханов також не підтримував процеси декомунізації в Одесі. За його керівництва міська рада скасувала рішення про перейменування низки вулиць, які носили імена різних комуністичних діячів і подій. Також він виступав проти знесення пам'ятника Катерині ІІ і перейменування вулиці Пушкіна. В одному з інтерв'ю він зазначив, що його лякає така радикальна відмова від російської культури.

При цьому, з початком в Україні великої війни проти російських окупантів Труханов зайняв проукраїнську позицію і став критикувати росіян, які регулярно тероризують Одесу. У ніч на 23 липня російські війська завдали удару по Спасо-Преображенському собору, внаслідок чого історична споруда була частково зруйнована. Тоді Труханов, звернувшись до росіян російською мовою, заявив, що Одеса ненавидить Росію.

"Під час цієї війни вас називали різними іменами. Рашисти, орки, покидьки і гниди. Проте, це ще ласкаво. А ви просто істоти без роду і племені, моралей і цінностей. І без майбутнього. Ви нас, одеситів, знаєте дуже погано", - сказав Труханов у своєму зверненні.

Що ж стосується російського громадянства, суперечки про те, має його Труханов чи ні, точаться вже давно. У різний час журналісти публікували розслідування, яке доводило, що екс-мер Одеси має не тільки російський паспорт, а й ідентифікаційні документи інших держав. Сам Труханов це заперечував.

14 жовтня 2025 року Комісія при президентові України з питань громадянства ухвалила рішення про припинення українського громадянства Труханова, про що повідомили у пресслужбі СБУ. Як пояснили у Службі, рішення ґрунтується на доказах того, що ексмер Одеси є громадянином Росії та має закордонний паспорт РФ. Документи, що підтверджують це, перебувають у розпорядженні СБУ.

Фото: СБУ показала російський паспорт Труханова (t.me/SBUkr)

Трагедія 30 вересня і суд над Трухановим

30 вересня в Одесі пройшли потужні зливи, які затопили багато вулиць міста. Через стихію в місті загинуло дев'ять осіб. Одесити розповідали про те, що вода буквально збивала з ніг людей, затоплювала будинки, знищувала паркани. Жінок, які поверталися додому з роботи, хвиля збила з ніг і понесла за течією.

Також зливи залили цокольний поверх одного з будинків, де мешкала сім'я з п'яти осіб, включно з дитиною - всі вони загинули, не встигнувши вибратися назовні. Їхні тіла виявили пізніше під час відкачування води.

Після трагедії Труханов, ще будучи на посаді мера, зазначав, що всього за сім годин на Одесу випала двомісячна норма опадів, тому зливові системи не впоралися з навантаженням. Зеленський же доручив міністру розвитку громад і територій провести повну перевірку роботи місцевої влади.

Паралельно з цим своє розслідування почали поліцейські, провівши понад 25 обшуків у Труханова та інших осіб, відповідальних за цю сферу. За версією слідства, зливові системи роками не утримувалися в належних умовах. За підсумком попереднього розслідування генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що Труханову, серед інших, оголосили про підозру. Колишнього мера правоохоронці "зустріли" просто на парковці.

"Повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував. Це не про недбалість, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей", - заявив днями генпрокурор України Руслан Кравченко.

На Труханова та інших причетних осіб порушили справу за статтею про службову недбалість, що призвела до смерті людей. Попередні слухання призначили в Печерському районному суді Києва. Прокурори клопотали про домашній арешт як запобіжний захід. Сам Труханов перед початком судового засідання надіслав до суду клопотання з проханням виступити на засіданні онлайн.

Під час засідання Труханов по відеозв'язку заявив, що відбувається "якийсь треш". Він зазначив, що деякі місця, які затопило, завжди затоплювало. Він почав вдаватися в деталі і розповідати про конкретні вулиці, їхню реконструкцію, чищення зливостоків і колекторів.

"Я не збираюся тікати, я як ніхто зацікавлений, щоб нічого не було приховано, щоб подивилися уважно, що у нас є, у нас є купа документів, які доводять, чому все відпрацювали, відпрацювали всі служби на 100%", - зазначив Труханов у своєму зверненні до суду.

Адвокат Труханова Олександр Лисак також перерахував справи екс-мера на посаді, зазначив, що він не буде нікуди тікати, тому клопотання прокурорів про домашній арешт не має сенсу. Крім цього, він повідомив, що офіційної інформації про припинення громадянства Труханова ще немає.

"На сьогоднішній день будь-яка офіційна інформація про припинення громадянства Труханову ні від Державної міграційної служби, ні від територіального управління... Ніякої інформації немає про припинення громадянства", - додав адвокат.

Незважаючи на спроби захисту довести, що Труханов зробив усе того дня, коли Одесу залило зливами, суд став на бік обвинувача і колишній мер отримав домашній арешт на два місяці. Він не повинен буде виходити з дому і зобов'язаний носити електронний браслет. А в цей час справу розглядатимуть по суті.