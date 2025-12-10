ua en ru
Суд відмовився пом'якшити запобіжний захід Труханову

Київ, Середа 10 грудня 2025 18:13
UA EN RU
Суд відмовився пом'якшити запобіжний захід Труханову Фото: Геннадій Труханов, мер Одеси (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому меру Одеси. Він продовжить перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

В Офісі генпрокурора не називають ім'я фігуранта, але з огляду на деталі справи, йдеться про Геннадія Труханова.

Суд розглядав апеляційну скаргу сторони захисту на постанову про запобіжний захід для колишнього мера Одеси. При цьому прокурори наполягали на тому, що чинний жорсткий запобіжний захід необхідно зберегти через тяжкість наслідків правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню.

"За результатами апеляційного розгляду суд залишив чинним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю", - уточнили в Офісі генпрокурора.

У чому підозрюють Труханова

Нагадаємо, 28 жовтня джерела РБК-Україна повідомили про те, що колишньому меру Одеси Геннадію Труханову вручили підозру у службовій недбалості.

Правоохоронці вважають, що Труханов не вжив належних заходів під час повені в Одесі 30 вересня, що призвело до загибелі щонайменше 10 осіб.

Уже 31 жовтня колишньому меру Одеси обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його зобов'язали носити електронний браслет.

До слова, Труханов перестав бути мером Одеси після того, як президент України Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства. Причиною для цього стало те, що у Труханова виявили російський паспорт. Цю інформацію підтвердили в Службі безпеки України.

