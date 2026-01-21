Экс-мэру Одессы Труханову изменили меру пресечения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Одесса" .

Отмечается, что суд изменил бывшему мэру Одессы домашний арест на меру пресечения в рамках дела о служебной халатности, которая привела к гибели людей. Вместе с Трухановым под суд по этому делу попали еще девять чиновников Одессы - его заместители, руководители департаментов и коммунального предприятия.

Как сообщил адвокат Труханова, вместе с изменением меры пресечения суд приказал снять с экс-мэра и электронный браслет.

Интересно, что 10 декабря 2025 года Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему мэру Одессы. По решению суда, Труханов должен был и дальше находиться под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, 28 октября 2025 года источники РБК-Украина сообщили о том, что бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение в служебной халатности. По версии следствия, Труханов не принял надлежащих мер во время наводнения в Одессе 30 сентября, что привело к гибели по меньшей мере 10 человек.

Во время заседания суда 31 октября бывшему мэру Одессы избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его обязали носить электронный браслет. С того момента, несмотря на обращение защиты экс-мэра, мера пресечения не пересматривалась.

Подробнее о том, чем известен экс-мэр Одессы Труханов, почему он перестал быть мэром и за что его посадили - в материале РБК-Украина.