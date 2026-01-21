ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Экс-мэру Одессы Труханову изменили меру пресечения

Украина, Среда 21 января 2026 18:53
UA EN RU
Экс-мэру Одессы Труханову изменили меру пресечения Фото: бывший мэр Одессы Геннадий Труханов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Печерский районный суд Киева 21 января отменил бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову домашний арест в качестве меры пресечения. Его изменили на личное обязательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Одесса".

Как сообщил адвокат Труханова, вместе с изменением меры пресечения суд приказал снять с экс-мэра и электронный браслет.

Отмечается, что суд изменил бывшему мэру Одессы домашний арест на меру пресечения в рамках дела о служебной халатности, которая привела к гибели людей. Вместе с Трухановым под суд по этому делу попали еще девять чиновников Одессы - его заместители, руководители департаментов и коммунального предприятия.

Интересно, что 10 декабря 2025 года Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему мэру Одессы. По решению суда, Труханов должен был и дальше находиться под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, 28 октября 2025 года источники РБК-Украина сообщили о том, что бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение в служебной халатности. По версии следствия, Труханов не принял надлежащих мер во время наводнения в Одессе 30 сентября, что привело к гибели по меньшей мере 10 человек.

Во время заседания суда 31 октября бывшему мэру Одессы избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его обязали носить электронный браслет. С того момента, несмотря на обращение защиты экс-мэра, мера пресечения не пересматривалась.

Подробнее о том, чем известен экс-мэр Одессы Труханов, почему он перестал быть мэром и за что его посадили - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Геннадий Труханов
Новости
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка