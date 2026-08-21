ua en ru
Пт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Ексклюзивні фішки Pixel 11: від LED до розумного вводу

11:08 21.08.2026 Пт
2 хв
Що пропонує Google у новій лінійці смартфонів?
aimg Ольга Завада
Ексклюзивні фішки Pixel 11: від LED до розумного вводу Pixel 11 отримав Android 17 та 7 років оновлень (фото: Google)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Нове покоління смартфонів Google Pixel 11 пропонує не лише оновлене залізо та процесор Tensor G6, а й повернення культових апаратних рішень разом із новими ШІ-інструментами.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR.

Світловий індикатор HiLight

Google повернула світлодіодні сповіщення, від яких відмовилася ще у 2018 році. Замість одного світлодіода на задній панелі навколо спалаху розміщено масив підсвічування HiLight. Вона дозволяє призначати індивідуальні кольори для обраних контактів та пульсує під час роботи Gemini.

Функція доступна лише у версіях Pro, Pro XL та Pro Fold.

Розумний голосовий ввід Gboard Rambler

Інтегрований у стандартну клавіатуру інструмент автоматично фільтрує звуки-паразити на кшталт "ем", "а", виправляє логічні помилки та прибирає суперечності у фразах на льоту, перетворюючи усну мову на чистий текст у будь-якій програмі.

Автоматична зйомка Magic Capture

Функція камери, що допомагає не пропустити важливі моменти. Під час натискання на спуск смартфон записує коротке відео, самостійно обирає найкращі кадри, прибирає розмиття з облич і зберігає ідеальну фотографію разом із оригінальним відеороликом.

Читайте більше: Прихований апгрейд Pixel 11: яку функцію Google запозичила в Apple

Студія Creator Suite для авторів контенту

Спеціальний режим у камері із вбудованим суфлером над об'єктивом, розширеними інструментами редагування звуку та кадрів, а також візуальними сітками безпечних зон для соцмереж (наприклад, Instagram), щоб елементи інтерфейсу застосунку не закривали обличчя чи субтитри.

Режим екстремальної зарядки

Дозволяє прискорити процес зарядки акумулятора без збільшення потужності блоку живлення (30 ват для базових версій і 45 ват для Pro XL).

Смартфон тимчасово вимикає фонові процеси та знімає суворі обмеження за температурою, утримуючи максимальну швидкість заряджання до досягнення 100 відсотків.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Google Android Pixel Смартфони
Новини
На кордоні з Молдовою не працює пункт пропуску через російський удар
На кордоні з Молдовою не працює пункт пропуску через російський удар
Аналітика
Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором
Роман Коткореспондент РБК-Україна Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором