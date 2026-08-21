Эксклюзивные фишки Pixel 11: от LED до разумного ввода

Новое поколение смартфонов Google Pixel 11 предлагает не только обновленное железо и процессор Tensor G6, но возвращение культовых аппаратных решений вместе с новыми ИИ-инструментами.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Световой индикатор HiLight

Google вернула светодиодные уведомления, от которых отказалась еще в 2018 году. Вместо одного светодиода на задней панели вокруг вспышки размещен массив подсветки HiLight. Она позволяет назначать индивидуальные цвета для выбранных контактов и пульсирует при работе Gemini.

Функция доступна только в версиях Pro, Pro XL и Pro Fold .

Умный голосовой ввод Gboard Rambler

Интегрированный в стандартную клавиатуру инструмент автоматически фильтрует звуки-паразиты типа "эм", "а", исправляет логические оговорки и убирает противоречия во фразах на лету, превращая устный язык в чистый текст в любой программе.

Автоматическая съемка Magic Capture

Функция камеры помогает не пропустить важные моменты. При нажатии на спуск смартфон записывает короткое видео, самостоятельно выбирает лучшие кадры, убирает размытие лиц и сохраняет идеальную фотографию вместе с оригинальным видеороликом.

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Студия Creator Suite для авторов контента

Специальный режим камеры со встроенным суфлером над объективом, расширенными инструментами редактирования звука и кадров, а также визуальными сетями безопасных зон для соцсетей (например, Instagram), чтобы элементы интерфейса приложения не закрывали лицо или субтитры.

Режим экстремальной зарядки

Позволяет ускорить процесс зарядки аккумулятора без увеличения мощности блока питания (30 ватт для базовых версий и 45 ватт для Pro XL).

Смартфон временно выключает фоновые процессы и снимает строгие ограничения по температуре, удерживая максимальную скорость зарядки до достижения 100 процентов.