Екскерівника Хмельницької прокуратури судитимуть за незаконне оформлення інвалідності

Слідство встановило, що у 2020 році посадовець за сприяння службових осіб медико-соціальної експертної комісії незаконно отримав довічно ІІ групу інвалідності. При цьому він достеменно знав про відсутність у нього функціональних порушень, які відповідають критеріям встановлення відповідної групи.

Надалі він звернувся до територіального підрозділу Пенсійного фонду України та оформив пенсію. Загальна сума отриманих ним виплат становить понад 1 млн гривень.

Колишній прокурор обвинувачується у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Дії лікаря МСЕК, який сприяв у незаконному встановленні групи інвалідності, кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (складання та видача завідомо неправдивого офіційного документа, вчинені групою осіб).