Екскерівника Хмельницької прокуратури судитимуть за незаконне оформлення інвалідності

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно оформив собі пенсію по інвалідності. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Слідство встановило, що у 2020 році посадовець за сприяння службових осіб медико-соціальної експертної комісії незаконно отримав довічно ІІ групу інвалідності. При цьому він достеменно знав про відсутність у нього функціональних порушень, які відповідають критеріям встановлення відповідної групи.
Надалі він звернувся до територіального підрозділу Пенсійного фонду України та оформив пенсію. Загальна сума отриманих ним виплат становить понад 1 млн гривень.
Колишній прокурор обвинувачується у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Дії лікаря МСЕК, який сприяв у незаконному встановленні групи інвалідності, кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (складання та видача завідомо неправдивого офіційного документа, вчинені групою осіб).
Нагадаємо, минулого року у ЗМІ з'явилася інформація щодо того, що прокурорам Хмельницької облпрокуратури отримати статус інвалідності "допомогла" скандальна голова Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа.
Голова Хмельницької облпрокуратури Олексій Олійник повідомив, що такий статус мали 48 прокурорів з 225. Це майже чверть співробітників Хмельницької обласної прокуратури.
Тодішній генеральний прокурор України Андрій Костін на цьому тлі доручив провести службову перевірку. Президент Володимир Зеленський скликав РНБО через даний скандал.
Також раніше ми повідомляли, що прокурора Уманської окружної прокуратури Черкаської області судитимуть за незаконне отримання інвалідності ІІ групи.