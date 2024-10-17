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Голова Хмельницької облпрокуратури зробив заяву про скандал з інвалідністю

Хмельницький, Четвер 17 жовтня 2024 18:51
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Голова Хмельницької облпрокуратури зробив заяву про скандал з інвалідністю Фото: Олексій Олійник, голова Хмельницької облпрокуратури (Facebook Олексія Олійника)
Автор: Іван Носальський

Статус особи з інвалідністю отримала майже чверть співробітників Хмельницької обласної прокуратури. У більшості випадків такий статус оформляли не в останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника у Facebook.

Він нагадав, що ЗМІ написали про статус інвалідності майже у всіх прокурорів Хмельницької облпрокуратури, але це фейкова інформація. Олійник запевнив, що зараз такий статус має 48 прокурорів з 225.

"Більше того, інвалідність більшості працівників отримано не за останні роки", - додав він.

Також голова Хмельницької облпрокуратури прокоментував, чому він особисто отримав статус особи з інвалідністю. За його словами, у 2005 році він отримав травму на робочому місці, коли вивчав матеріали кримінального провадження.

"Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов'язків", - додав Олійник.

Він розповів, що у 2020 році питання інвалідності у прокурорів порушувалося нардепом Ганною Третьяковою. Пізніше воно стало предметом дослідження у межах кримінального провадження.

Олійник вважає, що такі публікації у ЗМІ справляють враження, що нібито прокурори обмежені у правах, які притаманні звичайним громадянам.

"Виглядає як дискримінація за ознакою професії прокурор. Призначено чергові перевірки", - уточнив голова облпрокуратури.

Скандал із прокурорами

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що прокурорам Хмельницької облпрокуратури отримати статус інвалідності "допомогла" скандальна голова Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа.

Тому нібито всі прокурори облпрокуратури, окрім одного, стали "особами з інвалідністю".

Генеральний прокурор України Андрій Костін на цьому тлі доручив провести службову перевірку.

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