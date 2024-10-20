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Зеленський скликав РНБО через скандал з "інвалідністю" прокурорів, чекає жорстких рішень

Україна, Неділя 20 жовтня 2024 21:02
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Зеленський скликав РНБО через скандал з "інвалідністю" прокурорів, чекає жорстких рішень Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні прокурорів запідозрили в оформленні фальшивої "інвалідності". Це питання винесуть на засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський зауважив, що поки Україна на дипломатичному рівні з партнерами домовляється про оборонні пакети та обговорює, як протистояти російській агресії, всередині країни ситуація не менш серйозна.

"На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК - медико-соціальними експертними комісіями - та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності", - наголосив президент.

Він зауважив, що чекає відповідних жорстких рішень.

"Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО", - додав глава держави.

Скандали з МСЕК

Нагадаємо, що днями у ЗМІ з'явилася інформація, щодо того, що прокурорам Хмельницької облпрокуратури отримати статус інвалідності "допомогла" скандальна голова Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа.

На що голова Хмельницької облпрокуратури Олексій Олійник повідомив, що такий статус наразі нібито мають 48 прокурорів з 225. Зауважимо, що це майже чверть співробітників Хмельницької обласної прокуратури.

Генеральний прокурор України Андрій Костін на цьому тлі доручив провести службову перевірку.

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