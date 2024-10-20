Зеленський скликав РНБО через скандал з "інвалідністю" прокурорів, чекає жорстких рішень

В Україні прокурорів запідозрили в оформленні фальшивої "інвалідності". Це питання винесуть на засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський зауважив, що поки Україна на дипломатичному рівні з партнерами домовляється про оборонні пакети та обговорює, як протистояти російській агресії, всередині країни ситуація не менш серйозна.

"На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК - медико-соціальними експертними комісіями - та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності", - наголосив президент.

Він зауважив, що чекає відповідних жорстких рішень.

"Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО", - додав глава держави.