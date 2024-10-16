У Хмельницькій області прокурори могли "купити" інвалідність: Костін наказав розслідувати
Півсотні прокурорів Хмельницької обласної прокуратури нібито отримали групи інвалідності. Генеральний прокурор України Андрій Костін доручив провести службове розслідування у зв’язку з поширенням цієї інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Що передувало
Сьогодні у ЗМІ поширилась інформація про те, що нібито 50 прокурорів Хмельницької області, на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником, оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.
За даними журналістів, лише один прокурор області та його дружина не оформлювали собі інвалідність.
Реакція Генпрокурора
Як зазначили у Генпрокуратурі, буде проведено службове розслідування щодо інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.
"Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин.
Скандал із головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою
3 та 4 жовтня правоохоронці провели обшуки у голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. У її кабінеті знайшли 100 тисяч доларів та підроблені медичні документи. ДБР виявило майже 5,2 млн доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, прикраси та докази відмивання грошей через бізнес.
Крупа намагалася позбутися частини коштів, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. 5 жовтня її затримали, а 7 жовтня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю застави у 500 млн грн.
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