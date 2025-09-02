Экс-руководителя Хмельницкой прокуратуры будут судить за незаконное оформление инвалидности

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры, который незаконно оформил себе пенсию по инвалидности. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Следствие установило, что в 2020 году чиновник при содействии должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии незаконно получил пожизненно II группу инвалидности. При этом он точно знал об отсутствии у него функциональных нарушений, которые соответствуют критериям установления соответствующей группы.
В дальнейшем он обратился в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины и оформил пенсию. Общая сумма полученных им выплат составляет более 1 млн гривен.
Бывший прокурор обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Действия врача МСЭК, который способствовал в незаконном установлении группы инвалидности, квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление и выдача заведомо ложного официального документа, совершенные группой лиц).
Напомним, в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что прокурорам Хмельницкой облпрокуратуры получить статус инвалидности "помогла" скандальная председатель Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа.
Председатель Хмельницкой облпрокуратуры Алексей Олейник сообщил, что такой статус имели 48 прокуроров из 225. Это почти четверть сотрудников Хмельницкой областной прокуратуры.
Тогдашний генеральный прокурор Украины Андрей Костин на этом фоне поручил провести служебную проверку. Президент Владимир Зеленский созвал СНБО из-за данного скандала.
Также ранее мы сообщали, что прокурора Уманской окружной прокуратуры Черкасской области будут судить за незаконное получение инвалидности II группы.