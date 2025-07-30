За добу "під ключ": прокурора судитимуть за незаконне оформлення інвалідності

Прокурора Уманської окружної прокуратури Черкаської області судитимуть за незаконне отримання інвалідності ІІ групи. Цікаво, що всі бюрократичні процедури свого часу у підозрюваного зайняли лише добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що підозрюваним виявився заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області.

Його звинувачують у тому, що він протиправно отримав ІІ групу інвалідності та незаконні виплати пенсійного забезпечення.

Подробиці справи

Знаючи про відсутність у себе тяжких розладів здоров’я, оскільки 31 липня 2020 року отримав заключення лікаря про задовільний стан здоровʼя, підозрюваний цього ж дня звернувся до керівництва обласного центру медико-соціальної експертизи з метою безпідставного отримання направлення для проходження медико-соціальної експертизи.

У цей же день службові особи провели усі формальності та прийняли рішення про встановлення йому ІІ групи інвалідності.

Увесь процес встановлення інвалідності прокурору, тобто проходження системи вищезазначених медико-соціальних процедур у двох установах, зайняв одну добу.

Встановлено, що з липня 2020 року по кінець листопада 2024 прокурору виплачено 477 тисяч гривень пенсії по інвалідності.

Підозрюваного було звільнено з посади заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області.