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За добу "під ключ": прокурора судитимуть за незаконне оформлення інвалідності

Середа 30 липня 2025 12:47
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За добу "під ключ": прокурора судитимуть за незаконне оформлення інвалідності Фото: прокурора судитимуть за незаконне оформлення інвалідності (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Прокурора Уманської окружної прокуратури Черкаської області судитимуть за незаконне отримання інвалідності ІІ групи. Цікаво, що всі бюрократичні процедури свого часу у підозрюваного зайняли лише добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що підозрюваним виявився заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області.

Його звинувачують у тому, що він протиправно отримав ІІ групу інвалідності та незаконні виплати пенсійного забезпечення.

Подробиці справи

Знаючи про відсутність у себе тяжких розладів здоров’я, оскільки 31 липня 2020 року отримав заключення лікаря про задовільний стан здоровʼя, підозрюваний цього ж дня звернувся до керівництва обласного центру медико-соціальної експертизи з метою безпідставного отримання направлення для проходження медико-соціальної експертизи.

У цей же день службові особи провели усі формальності та прийняли рішення про встановлення йому ІІ групи інвалідності.

Увесь процес встановлення інвалідності прокурору, тобто проходження системи вищезазначених медико-соціальних процедур у двох установах, зайняв одну добу.

Встановлено, що з липня 2020 року по кінець листопада 2024 прокурору виплачено 477 тисяч гривень пенсії по інвалідності.

Підозрюваного було звільнено з посади заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області.

Скандали з МСЕК

Нагадаємо, що минулого року у ЗМІ з'явилася інформація щодо того, що прокурорам Хмельницької облпрокуратури отримати статус інвалідності "допомогла" скандальна голова Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа.

Голова Хмельницької облпрокуратури Олексій Олійник повідомив, що такий статус наразі нібито мають 48 прокурорів з 225. Зауважимо, що це майже чверть співробітників Хмельницької обласної прокуратури.

Тодішній генеральний прокурор України Андрій Костін на цьому тлі доручив провести службову перевірку. Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський скликав РНБО через даний скандал.

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