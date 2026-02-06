Ексголова Держприкордонслужби Дейнеко звільнився зі служби за рішенням ВЛК

За його словами, Дейнеко був звільнений з військової служби 2 лютого, а процедура відбувалася відповідно до чинного законодавства.

Демченко додав, що порядок звільнення регулюється законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положенням про проходження військової служби в ДПСУ. Однією з підстав, які враховуються під час ухвалення рішення, є стан здоров’я військовослужбовця.

"Розголошення медичної інформації заборонене законодавством. Водночас медичний огляд військовослужбовців проводять спеціальні комісії, які є незалежними у визначенні ступеня придатності за станом здоровʼя", - зазначив він.

Щоб уникнути спекуляцій, Демченко наголосив, що під час служби Дейнеко отримав поранення, зокрема тяжке мінно-вибухове.

"Наслідки поранень потребували неодноразових оперативних втручань і мали віддалені наслідки", - додав речник ДПСУ.

Також він спростував інформацію, поширену окремими медіа, про нібито виїзд Дейнeка за межі України.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - підкреслив Демченко.