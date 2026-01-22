Масштабна контрабанда цигарок: як працювала схема та в чому підозрюють екс-голову ДПСУ

Що відомо про справу корупції в ДПСУ - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне

НАБУ викрило схему контрабанди цигарок, причетні топ-посадовці ДПСУ.

За даними РБК-Україна, серед підозрюваних екс-очільник ДПСУ Сергій Дейнеко.

До схеми залучалися родичі українських дипломатів в ЄС.

За одну машину з контрабандою чиновники отримували 3 тис. євро, таких машин було десятки.

Як працювала схема

За даними НАБУ, в 2023 році група осіб організувала схему контрабанди цигарок з України до ЄС.

Щоб уникнути перевірок на кордоні - використовували машини, зареєстровані в Чехії та Австрії. На авто чіпляли номери схожі на дипломатичні. В авто були пасажири з диппаспортами членів родин укрдипломатів у Європі. Такі документи давали імунітет.

У НАБУ зазначають, що учасники схеми за хабарі домовлялися про допомогу з прикордонниками - з тими, хто займав високі керівні посади.

Скільки “платили” за перетин кордону

В НАБУ повідомили, що у липні 2023 держкордон перетнули 22 автівки, за це посадовці ДПСУ отримали 66 тис. євро - 3 тис. за одне авто. У жовтні та листопаді було по 23 авто - по 69 тис. євро відповідно.

Серед підозрюваних:

колишній голова Держприкордонслужби, генерал;

начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;

колишня службова особа Держприкордонслужби.

Досудовим розслідування встановлено, що в 2010-2014 роках топ-посадовец та начальник відділу проходили службу разом з українськими дипломатами, рідні яких були пасажирами автівок з контрабандними цигарками.

Це може бути цікаво

- Хто такий Сергій Дейнеко?

Освіта: Випускник профільної Академії ім. Хмельницького, магістр військової розвідки та дипломований фахівець Ужгородського університету.

Бойовий досвід: У 2014-му керував Луганським прикордонзагоном у найгарячішій фазі війни на Донбасі.

Кар'єра: Пройшов шлях від заступника директора Оперативного департаменту до очільника всієї Держприкордонслужби (з червня 2019 року до січня 2026).

Статус: Генерал-лейтенант (звання отримано у 2024 році).

- Чому Зеленський звільнив Дейнеку з ДПСУ?

- У січні Зеленський заявив, що ДПСУ за 6 років під керівництвом Дейнеки пройшла значний шлях розвитку та посилення. Водночас, є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ.

- Хто тепер очолює ДПСУ?

- У січні 2026 року Зеленський призначив Валерія Вавринюка т.в.о голови ДПСУ, до цього він був першим заступником.