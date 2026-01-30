Контрабанда цигарок: колишньому голові Держприкордонслужби обрали запобіжний захід
Суд частково обрав запобіжний захід екс-голові Державної прикордонної служби України Сергію Дейнеці у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram САП.
Зазначається, що для колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби також обрано заставу у вигляді 2 млн гривень.
Згідно рішення суду, підозрювані зобов'язані:
- прибувати до слідчого та суду за першою вимогою;
- не відлучатись за межі території України;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними;
- здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України.
Що передувало
Нагадаємо, НАБУ та САП викрили колишнього топ-посадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні хабарів за сприяння у перетині кордону.
За даними слідства, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топ-посадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували хабарі.
За версією детективів НАБУ, контрабандна схема, у якій фігурують Дейнеко та ще 4 співробітники ДПСУ, відбувалася за участі дипломатичних представників.
Згодом повідомлялось, що МВС готує кадрові чистки в Держприкордонслужбі у відповідь на корупційний скандал.
Більше подробиць про масштабну схему контрабанди цигарок та підозрюваних – читайте у матеріалі РБК-Україна.