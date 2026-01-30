Контрабанда цигарок: колишньому голові Держприкордонслужби обрали запобіжний захід

Суд частково обрав запобіжний захід екс-голові Державної прикордонної служби України Сергію Дейнеці у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram САП.

Зазначається, що для колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби також обрано заставу у вигляді 2 млн гривень.

Що передувало

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили колишнього топ-посадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні хабарів за сприяння у перетині кордону.

За даними слідства, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топ-посадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували хабарі.

За версією детективів НАБУ, контрабандна схема, у якій фігурують Дейнеко та ще 4 співробітники ДПСУ, відбувалася за участі дипломатичних представників.

Згодом повідомлялось, що МВС готує кадрові чистки в Держприкордонслужбі у відповідь на корупційний скандал.

