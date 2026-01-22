НАБУ викрило топ-посадовців ДПСУ на хабарях: деталі справи

НАБУ та САП викрили колишнього топ-посадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні хабарів за сприяння у перетині кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

За даними НАБУ, серед підозрюваних – колишній голова, начальник відділу пункту пропуску та колишня службова особа Держприкордонслужби.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про підозру колишньому очільнику ДПСУ Сергію Дейнеці.

Водночас РБК-Україна з власних джерел стало відомо, що інформація про обшуки у т.в.о голови ДПСУ Валерія Варвинюка не відповідає дійсності.

Деталі справи

За даними слідства, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топ-посадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували хабарі.

Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тисячі євро за безперешкодний проїзд 68 автомобілів - по 3 тисячі євро за кожну машину.

Аби приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали номерні знаки, схожі на дипломатичні.

Як машини уникали обшуку

Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів – члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду авто прикордонними та митними органів держав ЄС.

Водночас детективи встановили, що топ-посадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми.