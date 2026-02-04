ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

За екс-голову ДПСУ Дейнека внесли заставу у 10 млн гривень

Середа 04 лютого 2026 12:25
UA EN RU
За екс-голову ДПСУ Дейнека внесли заставу у 10 млн гривень Фото: Сергій Дейнеко (прес-служба ДПСУ)
Автор: Константин Широкун

За екс-голову Держприкордонслужби генерал-лейтенанта Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, внесли заставу у розмірі 10 млн гривень.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі ВАКС.

Читайте також: Масштабна контрабанда цигарок: як працювала схема та в чому підозрюють екс-голову ДПСУ

Також у Вищому антикорупційному суді повідомили, що за іншого підозрюваного – начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби Олександра Марущака – заставу поки не внесли.

Справа Дейнека

Нагадаємо, у грудні НАБУ та САП викрили колишнього топ-посадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні хабарів за сприяння у перетині кордону.

За даними слідства, у 2023 році група організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топ-посадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували хабарі.

За версією детективів НАБУ, контрабандна схема, у якій фігурують Дейнеко та ще 4 співробітники ДПСУ, відбувалася за участі дипломатичних представників.

Згодом, 30 січня, суд обрав запобіжний захід екс-голові Державної прикордонної служби України Сергію Дейнеці у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень.

Після початку справи проти екс-голови ДПСУ, у МВС повідомили, що відомство готує кадрові чистки в Держприкордонслужбі у відповідь на корупційний скандал.

Більше подробиць про масштабну схему контрабанди цигарок на західному кордоні та тих, хто з нею пов'язаний – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Контрабанда Прикордонна служба
Новини
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом