За екс-голову ДПСУ Дейнека внесли заставу у 10 млн гривень

За екс-голову Держприкордонслужби генерал-лейтенанта Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, внесли заставу у розмірі 10 млн гривень.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі ВАКС.

Також у Вищому антикорупційному суді повідомили, що за іншого підозрюваного – начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби Олександра Марущака – заставу поки не внесли.

Справа Дейнека

Нагадаємо, у грудні НАБУ та САП викрили колишнього топ-посадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні хабарів за сприяння у перетині кордону.

За даними слідства, у 2023 році група організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топ-посадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували хабарі.

За версією детективів НАБУ, контрабандна схема, у якій фігурують Дейнеко та ще 4 співробітники ДПСУ, відбувалася за участі дипломатичних представників.

Згодом, 30 січня, суд обрав запобіжний захід екс-голові Державної прикордонної служби України Сергію Дейнеці у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень.

Після початку справи проти екс-голови ДПСУ, у МВС повідомили, що відомство готує кадрові чистки в Держприкордонслужбі у відповідь на корупційний скандал.

Більше подробиць про масштабну схему контрабанди цигарок на західному кордоні та тих, хто з нею пов'язаний – читайте у матеріалі РБК-Україна.