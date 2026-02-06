RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко уволился со службы по решению ВВК

Фото: Сергей Дейнеко (Facebook)
Автор: Валерия Полищук, Мария Кучерявец

Бывший глава Госпогранслужбы генерал-лейтенант Сергей Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде сигарет, уволен с военной службы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, Дейнеко был уволен с военной службы 2 февраля, а процедура происходила в соответствии с действующим законодательством.

Демченко добавил, что порядок увольнения регулируется законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о прохождении военной службы в ГПСУ. Одним из оснований, которые учитываются при принятии решения, является состояние здоровья военнослужащего.

"Разглашение медицинской информации запрещено законодательством. В то же время медицинский осмотр военнослужащих проводят специальные комиссии, которые являются независимыми в определении степени пригодности по состоянию здоровья", - отметил он.

Чтобы избежать спекуляций, Демченко подчеркнул, что во время службы Дейнеко получил ранения, в том числе тяжелое минно-взрывное.

"Последствия ранений требовали неоднократных оперативных вмешательств и имели отдаленные последствия", - добавил спикер ГПСУ.

Также он опроверг информацию, распространенную отдельными медиа, о якобы выезде Дейнека за пределы Украины.

"Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул Демченко.

Дело Дейнека

В декабре детективы НАБУ совместно с САП разоблачили коррупционную схему с участием бывшего высокопоставленного чиновника и руководителя Госпогранслужбы. По данным следствия, чиновники систематически получали неправомерную выгоду за содействие в незаконном пересечении государственной границы.

Как установили правоохранители, в 2023 году организованная группа занималась нелегальным перемещением табачных изделий из Украины в страны Европейского Союза. Реализация схемы была невозможной без участия руководства Госпогранслужбы, которое, по версии следствия, регулярно получало взятки за "зеленый свет" контрабанде.

Детективы НАБУ также сообщают, что в этом деле фигурируют Сергей Дейнеко и еще четверо сотрудников ГПСУ, а сама схема якобы действовала при участии представителей дипломатических учреждений.

30 января суд избрал экс-главе ГПСУ меру пресечения - залог в размере 10 миллионов гривен.

После открытия уголовного производства в МВД Украины заявили о подготовке масштабных кадровых решений в Госпогранслужбе в ответ на коррупционный скандал.

Подробнее о схеме контрабанды сигарет на западной границе Украины и лицах, причастных к ней, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУПограничная служба