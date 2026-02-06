Ексголова Держприкордонслужби Дейнеко звільнився зі служби за рішенням ВЛК
Колишній голова Держприкордонслужби генерал-лейтенант Сергій Дейнеко, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, звільнений з військової служби.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За його словами, Дейнеко був звільнений з військової служби 2 лютого, а процедура відбувалася відповідно до чинного законодавства.
Демченко додав, що порядок звільнення регулюється законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положенням про проходження військової служби в ДПСУ. Однією з підстав, які враховуються під час ухвалення рішення, є стан здоров’я військовослужбовця.
"Розголошення медичної інформації заборонене законодавством. Водночас медичний огляд військовослужбовців проводять спеціальні комісії, які є незалежними у визначенні ступеня придатності за станом здоровʼя", - зазначив він.
Щоб уникнути спекуляцій, Демченко наголосив, що під час служби Дейнеко отримав поранення, зокрема тяжке мінно-вибухове.
"Наслідки поранень потребували неодноразових оперативних втручань і мали віддалені наслідки", - додав речник ДПСУ.
Також він спростував інформацію, поширену окремими медіа, про нібито виїзд Дейнeка за межі України.
"Ця інформація не відповідає дійсності", - підкреслив Демченко.
Справа Дейнека
У грудні детективи НАБУ спільно з САП викрили корупційну схему за участі колишнього високопосадовця та керівника Держприкордонслужби. За даними слідства, посадовці систематично отримували неправомірну вигоду за сприяння у незаконному перетині державного кордону.
Як встановили правоохоронці, у 2023 році організована група займалася нелегальним переміщенням тютюнових виробів з України до країн Європейського Союзу. Реалізація схеми була неможливою без участі керівництва Держприкордонслужби, яке, за версією слідства, регулярно отримувало хабарі за "зелене світло" контрабанді.
Детективи НАБУ також повідомляють, що у цій справі фігурують Сергій Дейнеко та ще четверо співробітників ДПСУ, а сама схема нібито діяла за участі представників дипломатичних установ.
30 січня суд обрав екс-очільнику ДПСУ запобіжний захід - заставу у розмірі 10 мільйонів гривень.
Після відкриття кримінального провадження у МВС України заявили про підготовку масштабних кадрових рішень у Держприкордонслужбі у відповідь на корупційний скандал.
