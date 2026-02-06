Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко уволился со службы по решению ВВК
Бывший глава Госпогранслужбы генерал-лейтенант Сергей Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде сигарет, уволен с военной службы.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, Дейнеко был уволен с военной службы 2 февраля, а процедура происходила в соответствии с действующим законодательством.
Демченко добавил, что порядок увольнения регулируется законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о прохождении военной службы в ГПСУ. Одним из оснований, которые учитываются при принятии решения, является состояние здоровья военнослужащего.
"Разглашение медицинской информации запрещено законодательством. В то же время медицинский осмотр военнослужащих проводят специальные комиссии, которые являются независимыми в определении степени пригодности по состоянию здоровья", - отметил он.
Чтобы избежать спекуляций, Демченко подчеркнул, что во время службы Дейнеко получил ранения, в том числе тяжелое минно-взрывное.
"Последствия ранений требовали неоднократных оперативных вмешательств и имели отдаленные последствия", - добавил спикер ГПСУ.
Также он опроверг информацию, распространенную отдельными медиа, о якобы выезде Дейнека за пределы Украины.
"Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул Демченко.
Дело Дейнека
В декабре детективы НАБУ совместно с САП разоблачили коррупционную схему с участием бывшего высокопоставленного чиновника и руководителя Госпогранслужбы. По данным следствия, чиновники систематически получали неправомерную выгоду за содействие в незаконном пересечении государственной границы.
Как установили правоохранители, в 2023 году организованная группа занималась нелегальным перемещением табачных изделий из Украины в страны Европейского Союза. Реализация схемы была невозможной без участия руководства Госпогранслужбы, которое, по версии следствия, регулярно получало взятки за "зеленый свет" контрабанде.
Детективы НАБУ также сообщают, что в этом деле фигурируют Сергей Дейнеко и еще четверо сотрудников ГПСУ, а сама схема якобы действовала при участии представителей дипломатических учреждений.
30 января суд избрал экс-главе ГПСУ меру пресечения - залог в размере 10 миллионов гривен.
После открытия уголовного производства в МВД Украины заявили о подготовке масштабных кадровых решений в Госпогранслужбе в ответ на коррупционный скандал.
Подробнее о схеме контрабанды сигарет на западной границе Украины и лицах, причастных к ней, читайте в материале РБК-Украина.