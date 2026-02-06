Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко уволился со службы по решению ВВК

Бывший глава Госпогранслужбы генерал-лейтенант Сергей Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде сигарет, уволен с военной службы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, Дейнеко был уволен с военной службы 2 февраля, а процедура происходила в соответствии с действующим законодательством.

Демченко добавил, что порядок увольнения регулируется законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о прохождении военной службы в ГПСУ. Одним из оснований, которые учитываются при принятии решения, является состояние здоровья военнослужащего.

"Разглашение медицинской информации запрещено законодательством. В то же время медицинский осмотр военнослужащих проводят специальные комиссии, которые являются независимыми в определении степени пригодности по состоянию здоровья", - отметил он.

Чтобы избежать спекуляций, Демченко подчеркнул, что во время службы Дейнеко получил ранения, в том числе тяжелое минно-взрывное.

"Последствия ранений требовали неоднократных оперативных вмешательств и имели отдаленные последствия", - добавил спикер ГПСУ.

Также он опроверг информацию, распространенную отдельными медиа, о якобы выезде Дейнека за пределы Украины.

"Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул Демченко.