ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко уволился со службы по решению ВВК

Киев, Пятница 06 февраля 2026 15:18
UA EN RU
Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко уволился со службы по решению ВВК Фото: Сергей Дейнеко (Facebook)
Автор: Валерия Полищук, Мария Кучерявец

Бывший глава Госпогранслужбы генерал-лейтенант Сергей Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде сигарет, уволен с военной службы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, Дейнеко был уволен с военной службы 2 февраля, а процедура происходила в соответствии с действующим законодательством.

Демченко добавил, что порядок увольнения регулируется законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о прохождении военной службы в ГПСУ. Одним из оснований, которые учитываются при принятии решения, является состояние здоровья военнослужащего.

"Разглашение медицинской информации запрещено законодательством. В то же время медицинский осмотр военнослужащих проводят специальные комиссии, которые являются независимыми в определении степени пригодности по состоянию здоровья", - отметил он.

Чтобы избежать спекуляций, Демченко подчеркнул, что во время службы Дейнеко получил ранения, в том числе тяжелое минно-взрывное.

"Последствия ранений требовали неоднократных оперативных вмешательств и имели отдаленные последствия", - добавил спикер ГПСУ.

Также он опроверг информацию, распространенную отдельными медиа, о якобы выезде Дейнека за пределы Украины.

"Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул Демченко.

Дело Дейнека

В декабре детективы НАБУ совместно с САП разоблачили коррупционную схему с участием бывшего высокопоставленного чиновника и руководителя Госпогранслужбы. По данным следствия, чиновники систематически получали неправомерную выгоду за содействие в незаконном пересечении государственной границы.

Как установили правоохранители, в 2023 году организованная группа занималась нелегальным перемещением табачных изделий из Украины в страны Европейского Союза. Реализация схемы была невозможной без участия руководства Госпогранслужбы, которое, по версии следствия, регулярно получало взятки за "зеленый свет" контрабанде.

Детективы НАБУ также сообщают, что в этом деле фигурируют Сергей Дейнеко и еще четверо сотрудников ГПСУ, а сама схема якобы действовала при участии представителей дипломатических учреждений.

30 января суд избрал экс-главе ГПСУ меру пресечения - залог в размере 10 миллионов гривен.

После открытия уголовного производства в МВД Украины заявили о подготовке масштабных кадровых решений в Госпогранслужбе в ответ на коррупционный скандал.

Подробнее о схеме контрабанды сигарет на западной границе Украины и лицах, причастных к ней, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Пограничная служба
Новости
Кропивницкий под ракетным и дроновым ударом: в городе раздаются взрывы
Кропивницкий под ракетным и дроновым ударом: в городе раздаются взрывы
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ