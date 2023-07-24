Екс-воєнкома Одеси Борисова проситимуть арештувати без застави

"Сторона обвинувачення буде звертатися обов'язково з клопотанням про взяття (Борисова - ред.) під варту, без альтернативи внесення застави. Оскільки враховуючи ті ризики, які були озвучені, як він ухилявся від досудового розслідування, дає прокурору і слідчому можливість звертатися до суду без альтернативи застави у таких провадженнях", - сказав він.

Войтенко повідомив, що справу розглядатиме Печерський суд. Таким чином, розгляд клопотання буде після того, як матеріали надійдуть і будуть розподілені між суддями.

Скандал з начальником одеського ТЦК

На початку травня правоохоронці відкрили справу проти Борисова за підозрою у продажі "білих квитків". До того ж, журналісти з'ясували, що його дружина під час війни придбала собі елітний автомобіль, а його родина купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів.

Пізніше екс-воєнкома звільнили з посади, йому повідомили про підозру, а нещодавно затримали.

Після скандалу в Україні ініціювали перевірки військкоматів. У Міноборони повідомили, що правоохоронні органи будуть моніторити спосіб життя керівництва ТЦК та відслідковувати можливі порушення чинного законодавства.

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