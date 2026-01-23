Екс-тренера "Динамо" Михайличенка звинувачують у побитті комунальника: що відомо
Колишнього тренера футбольного клубу "Динамо" Олексія Михайличенка звинувачують у побитті комунальника у Печерському районі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За повідомленням поліції, до Печерського управління поліції звернувся 53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання після словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку.
Повідомляється, що правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події.
Потерпілого направили на судово-медичну експертизу, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.
Ситуація зі світлом та теплом у Києві
Нагадаємо, що станом на ранок 23 січня у Києві без теплопостачання залишаються ще 1940 багатоповерхівок після російських атак. За його словами, більшість будинків без тепла на лівому березі міста, в Печерському районі, частина – в Голосіївському й Соломʼянському районах.
Також міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що вже найближчим часом Київ перейде від екстрених графіків відключення світла до жорстких, але прогнозованих.
При цьому 21 січня енергетикам вдалося підключити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після масованого ворожого удару в ніч на 20 січня. Водночас ситуація зі світлом все одно залишається складною.