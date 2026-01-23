Екс-тренера "Динамо" Михайличенка звинувачують у побитті комунальника: що відомо

Колишнього тренера футбольного клубу "Динамо" Олексія Михайличенка звинувачують у побитті комунальника у Печерському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За повідомленням поліції, до Печерського управління поліції звернувся 53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання після словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку.

Повідомляється, що правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Потерпілого направили на судово-медичну експертизу, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.