Экс-тренера "Динамо" Михайличенко обвиняют в избиении коммунальщика: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По сообщению полиции, в Печерское управление полиции обратился 53-летний работник ЖЭКа с заявлением о том, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения после словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома.

Сообщается, что правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента и сейчас проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас мужчина находится в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.