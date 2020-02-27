Экс-посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса

В Иране из-за вспышки коронавируса умер бывший посол Тегерана в Ватикане Хади Хосроушахи. Об этом сообщает агентство IRNA.

Сообщается, что 26 февраля 81-летний Хосроушахи был госпитализирован в одну из больниц Тегерана. Во время прохождения анализов у него выявили коронавирус. На следующий день Хосроушахи умер.

Ранее РБК-Украина писало, что вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась в числе зараженных коронавирусом. Эбтекар госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

Также сообщалось, что в Иране коронавирусом заразились заместитель министра здравоохранения и депутат парламента. У обоих тест на коронавирус дал положительные результаты.

Отметим, количество жертв в результате заражения коронавирусом в Иране превысило 20 человек. В общем коронавирусом в стране инфицировалась уже 141 человек.

При этом президент Ирана Хасан Рухани не видит необходимости во введении карантина в городах, где зафиксировано заражение коронавирусом. Рухани призвал жителей Ирана не вестись на "слухи" о коронавирусе, которые якобы распространяет Вашингтон, чтобы нанести ущерб Тегерану.