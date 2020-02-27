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У вице-президента Ирана обнаружили коронавирус

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 16:22
У вице-президента Ирана обнаружили коронавирус
Иллюстративное фото (posten_dk)

Масуме Эбтекар госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась в числе зараженных коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство IRNA.

Как сообщается, Эбтекар госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

Напомним, ранее в Иране коронавирусом заразились заместитель министра здравоохранения и депутат парламента. У обоих тест на коронавирус дал положительные результаты.

Кроме того, Турция временно остановила пассажирское авиасообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса. Генеральный директорат гражданской авиации Турции заявил, что отменены только пассажирские перелеты.

Добавим, что количество жертв в результате заражения коронавирусом в Иране возросло до 22 человек. В общем коронавирусом в стране инфицировалась уже 141 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Ирана Хасан Рухани не видит необходимости во введении карантина в городах, где зафиксировано заражение коронавирусом. Рухани призвал жителей Ирана не вестись на "слухи" о коронавирусе, которые якобы распространяет Вашингтон, чтобы нанести ущерб Тегерану.

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